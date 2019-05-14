Sergen'den Beşiktaş açıklaması: Bir gün kavuşacağız...

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmayı değerlendirirken siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisi hakkında da konuştu.







Maç bittikten sonra soyunma odasından çıkıp, Vodafone Park zemininde tribünleri selamlayan Sergen Yalçın, “Yıllarca Beşiktaş’ta oynadım. Bir sürü maç, kupalar… Bu insanı çok duygulandırıyor. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Demek ki hafızalarda bir şeyler bırakmışız. Teknik direktörlük olayıyla ilgili bağdaştırmayalım. O farklı bir olay, bu farklı bir olay! Eski Kapalı daha güzeldi be! Orası daha böyle hareketliydi. Stat büyük olduğu için organize olmak da zor. Hepsi sağ olsun. Benim için çok güzel bir geceydi” dedi.





Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş maçına farklı beklentilerle çıktıklarını belirterek, “Çok istediğimiz bir oyun olmadı. Hücumda çok iyi işler yapan ekibiz, o bağlantıyı kurmakta zorlandık. Beşiktaş’ın baskıyla başlaması bunda etken oldu. Oyun kurdurtmadılar” dedi.





Seyir zevki olmayan bir oyunu geride bıraktıklarını kaydeden Yalçın, “Vasat bir maçtı, mücadele daha fazlaydı. Ligde beklentimiz de kalmadı. Sadece bitirmek için devam edeceğiz. Ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi” diye konuştu.





Takımdaki oyuncuların yaşadığı trafik kazasını da hatırlatan Yalçın, “Acı bir olay var, psikolojimizi çok bozdu. Sezonun bitmesi bizim için en hayırlısı olacak” değerlendirmesinde bulundu.





“BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ”





Beşiktaşlı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiye değinen Yalçın, şunları söyledi:





“Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ta uzun yıllar oynadım. Şampiyonluklar, kupalar kazandım. Çok önemli maçlar oynadım, eski statta değerli goller attım. 100. yılda hatırlanacak golüm var. Duygusal bir gece oldu. Böyle sevgileri görmeye ihtiyacımız oluyor. Her yönüyle bizim için güzel bir gece oldu, sadece maçı kaybettik.”





Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için de geçen Sergen Yalçın, “Sevgi gösterisini bununla bağdaştırmamak lazım. O farklı iş, farklı deneyim. Alanyaspor’da çalışıyorum. Teklif almadım. Teklif gelmediği için yorum yapmak zor. Neresindeyiz, içinde miyiz dışında mıyız bilmiyorum. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Kısmetse illaki bir gün olur. Alanyaspor yönetimiyle de gelecek sezon için olmadı. Doğal olarak bir planlama yapmadık” yorumunu yaptı.





Taraftarların sosyal medyada takımın yeni hocası diye paylaşımda bulunması için ne söyleyeceği yönündeki soruya Yalçın, “(Bir gün kavuşacağız) diyelim” ifadelerini kullandı.