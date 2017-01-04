Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın süper lige döndü /04 Ocak 2017 19:05

Sergen Yalçın süper lige döndü

KAYSERİSPOR'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi. Sarı kırmızılı kulüp Cuma günü Antalya kampında Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak. Yalçın'ın yardımcıları Antalya’ya geçerek, kamp çalışmalarını başlattı. Kayserispor Başkan adayı Erol Bedir, genel kurulda resmen göreve başlayıncaya kadar öncelikle iç ve dış transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Sergen Yalçın süper lige döndü


Oyuncuların tümüne ödemelerini yapan başkan adayı Bedir, daha sonra İstanbul’da bulunan Sergen Yalçın ile bir görüşme yaparak anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın’ın yardımcıları bu görüşmenin ardından Antalya Belek’deki Kayserispor kampına katılarak antrenmanları başlattı.

Başkan adayı Dr. Erol Bedir "Sergen Yalçın ve ekibi bizi kırmadı. Cuma günü yeni teknik direktörümüzle Antalya’da mukavele yapacağız ve dış transfere yoğunlaşacağız. 

Şu anda, kulüplerinden boşa çıkan oyuncularla görüşüyoruz. Ayrıca Üç büyük kulübün başkanlarıyla temasa geçerek, oyuncu kiralama konusunda temasa geçtik. 

Sergen Yalçın’da transfer listesindeki oyuncularla da kendisi bire bir konuşuyor.İkinci yarıda bambaşka bir Kayserispor süper ligde mücadele edecek" dedi. 

Öte yandan, Kayserispor genel menajerliğine getirilen Ali Reşat Çağan'da sarı kırmızılı oyuncularla birlikte Antalya belek'e giderek kamp çalışmalarına nezaret etmeye başladı.
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