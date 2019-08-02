Sergen Yalçın: Bunlar utanç duyulacak hareketler

Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik direktör Sergen Yalçın, "Kalecimiz Farnolle'e burada ırkçılık yapıldı. Şuan soyunma odasında ağlıyor" dedi.







Teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrasında açıklamalar yaparken "Bugün üzücü de bir olay var. Kalecimize ırkçı bir saldırıda bulunmuşlar. Çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar. Hakem arkadaş da iğrenç maç yönetti. Bu hakemle de maç yönetmek başarı yani" ifadelerini kullandı.





"Bunlar utanç duyulacak hareketler"





Ardından TRT Spor'a konuşan Farnolle, "Utanç duyulacak hareketler vardı, kınıyoruz. Taraftarlar ülkeyi kötü temsil ediyorlar. Tabii ki futbolda böyle şeyler olacak ama bunlar utanç duyulacak hareketler. Buraya futbol oynamaya geliyoruz, bir şölen veriyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapmak utanç verici bir şey." dedi.