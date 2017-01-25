Samanyolu Haber /Gündem / Sepet sepet kandırmaca /25 Ocak 2017 11:15

Sepet sepet kandırmaca

Büyüme hesabını değiştiren TÜİK şimdi de enflasyon hesabını yeniden düzenledi. Buna göre gıda ürünlerinin mevsimsel koşullarına bakılmadan yıl boyunca sepetteki ağırlıkları aynı olacak. Enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı azaltılırken ulaştırmanın ağırlığı arttı.

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Sepet sepet kandırmaca, sakın bunlara inanma

TÜİK’in düzenlediği basın toplantısında yetkililer tarafından verilen bilgilere göre mevsimsel ürünlerin her ay sepette değişik ağırlıklarla hesaplanması uygulaması yerine ürünlerin AB sisteminde olduğu gibi yıl boyunca aynı ağırlıkta hesaplanması planlandı.

ÖRNEĞİN DOMATESİN ENFLASYON SEPETİNDEKİ AĞIRLIĞI YIL BOYUNCA AYNI OLACAK. FİYATLARIN UCUZLADIĞI TEMMUZ AYINDA DA OCAK AYINDA DA DOMATES ENFLASYONU AYNI ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK. ÖZEL TÜFE GÖSTERGELERİ 2017 OCAK AYINDA REVİZE EDİLECEK.



GIDA AZALDI ENFLASYON ARTTI

Yapılacak yeni hesaba göre enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı azaltıldı. Tütün ve alkollü içeceklerin ağırlığı artırıldı. Ulaştırmanın enflasyondaki ağırlığı 2 puan arttı.

Daha önce yayımlanan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmiş gıda ürünleri enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ile altın hariç ve enerj, gıda ve alkolsöz içeceekler, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç endeksinin yanı sıra 19 yeni özel kapsamlı endeks de bundan böyle sepette yerini alacak.

2017 yılı için kısım ve bölüm düzeyindeki ağırlıkların hesaplanmasında yeni ulusal hesaplar sistemi kullanılacak.

ŞİMŞEK OLMAZ DEMİŞTİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geçen aylarda gıdanın ağırlığı azaltılarak enflasyon sepetinde hesabın değiştirileceğini belirtmişti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise böyle bir şey olamayacağını, sepetin anketlerle belirlendiğini ifade etmişti.
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