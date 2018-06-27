Şenol Güneş'ten Muharrem İnce göndermesi





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 30.64 bandında oyla, Tayyip Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan ancak partisi CHP'nin oy oranını, yüzde 22.24, geride bırakan Muharrem İnce ile Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya arasında, 'Adam kazandı' polemiği patlak vermişti.





Muharrem İnce ise Küçükkaya'nın canlı yayında mesajını okumasıyla ilgili, "Kamuoyuyla paylaşacağını bilmezdim, demek ki gazeteci arkadaş edinirken dikkat edeceğiz" tepki göstermişti.





Beşiktaş 2018 -2019 sezonunu antrenmanında Şenol Güneş, İnce üzerinden göndermede bulundu.





Tatilde iken kendisini arayan gazetecilerin hiçbirisinin telefonunu açmadığını ve geri dönüş yapmadığını söyleyen Güneş bu durumu, "Gazetecilerden gelen telefonu mesele olur diye açmıyorum. Sonra Sayın Muharrem İnce'ye olduğu gibi olmasın" espirisiyle açıkladı.





Gruplar halinde sağlık kontrolünden geçen siyah beyazlı futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.