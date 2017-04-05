Samanyolu Haber /Spor / Şenol Güneş'e 'maça gelme' dediler /05 Nisan 2017 14:05

Şenol Güneş'e 'maça gelme' dediler

Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in bu akşam oynanacak Metz - Lyon maçını izlemesine izin vermedi.

SHABER3.COM

Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için bugün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi.

Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş Kulübü ret cevabı aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Metz - Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, Beşiktaş'a ret cevabı verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş de bunun üzerine bu akşam Fransa'ya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu arada kulüpten alınan bilgiye göre, Lyon'un Beşiktaş'ın 3 maçını takip ettiği ve hem federasyon, hem de kulüp tarafından hiçbir zorluk çıkarılmadığı halde Fransa Futbol Federasyonu'nun böyle bir gerekçe öne sürmesi manidar karşılandı.
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