Samanyolu Haber /Spor / Şenol Güneş 1 Haziran'ı beklemeyecek, bu ay takımın başında /05 Mart 2019 17:54

Şenol Güneş 1 Haziran'ı beklemeyecek, bu ay takımın başında

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak olan Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beşiktaş'taki görevi devam eden tecrübeli teknik adam, TFF tarafından Arnavutluk ve Moldova müsabakaları için de görevlendirildi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.
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