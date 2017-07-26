Samanyolu Haber /Gündem / Senin patronun da benzer haksızlığa uğramışken... /26 Temmuz 2017 12:37

Senin patronun da benzer haksızlığa uğramışken...

Sözcü gazetesi Koza-İpek'in eski kayyımı Hamza Yanık'ın "75 ton altın kaçırıldı' yalanını haberleştirdi Akın İpek için 'firari işadamı' ifadesini kullandı. İpek'ten Sözcü'ye ve kayyıma anında cevap geldi.

Akın İpek: Tertemiziz...

Akın İpek'ten Sözcü ve kayyıma cevap

Sözcü gazetesi "Akın İpek 75 ton altın kaçırmış" başlıklı haberinde Koza’nın eski kayyumu Hamza Yanık, 10 yılda şirket kayıtlarına giren tonlarca altının finans programıyla buharlaştırıldığı iftirasını muhataplarına cevap hakkı tanımadan haberleştirdi. Dahası işadamı Akın İpek için firari ifadesi kullandı. Akın İpek sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'a 'Senin patronun da benzer haksızlığa uğramış olmasına rağmen bana 'firari 'F...'cü demen tuhaf olmamış mı?' diye sordu. İpek haberdeki iddiaların kısa süre önce kabul edilen Koza-İpek iddianamesinde yer almadığının da altını çizdi.

İşte o açıklama:

Sözcü gazetesinin bu günkü haberi şu;

“Feton ün firari iş adamı 55 ila 75 ton altın kaçırdı, SAP muhasebe programı bu iş için kullanıldı” 

Sözcü gazetesi ne cevabım; 

55 ila 75 ton altın yaklaşık 2.5 milyar dolar ila 3.2 milyar dolar yapar. 

Bu miktar Koza altının on yıllık toplam üretim kapasitesi ve toplam üretimi. 

“SAP” ise silinemeyen dünyanın en güvenilir muhasebe programıdır.

Üç yılın sonunda çıkmış olan Koza İpek iddianamesinde dahi bu kadar zır deli saçması bir yalana yer verilmemiş. Verilse idi en kolay çürüyecek yalan olurdu.

GYY Metin Yılmaz kardeşim;

Sen yıllarca benim gazetelerimin yayın yönetmenliğini yaptın.

Benden en küçük bir müdahale ya da saygısızlık gördün mü?

Bu aile sence yeteri kadar iftiraya uğrayıp yeteri kadar çile çekmedi mi?

Senin patronun da benzer haksızlığa uğramış olmasına rağmen,

Senin bana aynı tabirle “Feto'cü firari” demen çok tuhaf olmamış mı?

Havuza katılıp başından beri hedefte olan tüm muhaliflere ölçüsüz şekilde saldıranların arasına karışsaydım, bu sıkıntılara maruz kalır mıydım?

Ben gazetecilerin fikir özgürlüğüne siper olduğum ve demokrasinin gereği her kesime söz hakkı verdiğim için bıçaklandım.

Benim medya grubumda toplumun her kesimine hakkı olan konuşma imkanı verildiğine herkes şahittir. Nitekim, baskına, haksızlığa uğradığımızda da toplumun her kesimden samimi destek gördüm. 

Kabul etseniz de etmeseniz de hepinizi, hepimizi “Fetocü” diye bir torbaya doldurmuş derimizi yüzüyorlar. Beni bırakın onu alın demenin bir faydası yok. 

Çok iyi bir gazeteci ve iyi bir insan olduğunu biliyorum.

Hayatları parçalanmış, savunmasız insanlara vurmayın kardeşim.

İlgili iseniz Koza İpek iddianamesi çıktı. Hukukçularınız, mali müşavirleriniz incelesinler. Ne isterseniz sorun, cevap vereyim.

Cumhuriyet gazetesi ve diğer gazetecilerin iddianamelerinden daha beter.


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