Samanyolu Haber /Gündem / Şengal'e hava bombardımanı /13 Aralık 2018 22:29

Şengal'e hava bombardımanı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Şengal ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ''PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldığı'' bildirildi.

Yapılan açıklamada ''Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır" ifadeleri kullanıldı.

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