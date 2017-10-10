Samanyolu Haber /Gündem / Senegal'de el konan 9 Hizmet Okulu sahiplerine iade edildi /10 Ekim 2017 13:29

Senegal'de el konan 9 Hizmet Okulu sahiplerine iade edildi

Dünya çapında hizmet hareketine ait okulları kapattırmak için büyük çaba sarf eden AKP hükümetinin Senegal'de el koydurduğu 9 okul Yüksek Mahkeme tarafından sahiplerine iade edildi

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BBC Afrika servisinden Alex Duval Smith'in haberine göre Senegal'de uzun yıllardır eğitim veren ve 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü 9 Hizmet Okulunun faaliyeti bir süre önce AKP hükümetinin baskıları sonucu Senegal tarafından askıya alındı. Okullar daha sonra gasp için kurdurulan Maarif vakfına verildi.

Okul yönetiminin hukuk mücadelesi başlattığı gelişmenin ardından konu Yüksek Mahkeme'nin gündemine alındı. Başkent Dakar'da görülen mahkeme sonucu alınan el koyma kararının hukuka uygun olmadığına karar verilerek işlemin yürütmesi durduruldu.

BBC'nin ''Gülen hareketinin Senegal'deki küçük zaferi'' şeklinde sunduğu haberde 9 okulun Horizon Education şirketine iade edildiği ve yönetiminin bu şirkete verildiği belirtildi. 

Okulun avukatı Moussa Sarr yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken 'bu okulların geri açıldığı anlamına gelmiyor ama ilk adım atıldı. Umarım hükümet samimiyetle konuya yaklaşır, tekrar görüşmeler yapılır ve bir çözüme ulaşılır. Hükümetin tavrı önemli. Başka bir dava daha var. Sonucu bekleyeceğiz' dedi

20 yıldır hizmet okullarının Afrika kıtasında faaliyette olduğunun altının çizildiği haberde '3 bin öğrencinin eğitim aldığı Senegal'deki 9 ücretli kolejde yüksek eğitim kalitesi ve disiplinli eğitim anlayışı var' vurgusu dikkat çekiyor. 

Bir diğer Afrika ülkesi olan Mali'de geçtiğimiz günlerde mahkeme, AKP hükümetinin okullara el koymak için gönderdiği evrakların sahte ve geçersiz olduğuna hükmederek Maarif Vakfı'nın faaliyetlerini durdurmuş, okulları ülkedeki hizmet gönüllülerine teslim etmişti

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