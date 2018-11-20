Samanyolu Haber /Ekonomi / Sendikalar asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerine çıkmasını istiyor /20 Kasım 2018 10:58

Sendikalar asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerine çıkmasını istiyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeronluktan kamuya alınan işçilerin haklarının yeniden düzenlenmesini istediklerini belirtti. Aslan, yeni asgari ücret için 2 bin TL’nin yeterli olmadığını belirtirken, kıdem tazminatı konusunda işverenleri samimi olmamakla eleştirdi.

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Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.

‘2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP'

Asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.

'KAMU İŞÇİLERİNİN YÜZDE 4'LÜK ZAMMI ARTIRILMALI'

Asgari ücreti konuşurken, tüm çalışanların düşünülmesi gerektiğini kaydeden Arslan, enflasyonun yüzde 25 seviyesinde olduğu bir dönemde, taşeronluktan kadroya geçen çalışanların 2021 yılına kadar sadece yüzde 4 zam vermenin doğru olmadığını ifade etti. Kamu sözleşmelerinin bir an önce çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun yeniden değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

 
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