Sendika.org'a 1,5 yıl aradan sonra 62. erişim engeli





23 Ağustos 2017’deki 61. engellemeden sonra bugün bir kez daha BTK kararıyla Sendika.Org’a erişim engellendi. Sendika.org, sendika63.org adresiyle yayınına devam ediyor.





Sendika.org'dan yapılan açıklamada, "BTK’nin 62. nafile sansürü karşısında Sendika63.Org adresi ile yayınımıza devam ediyoruz" dendi.





Karar, erişim engellerinin “özgürlük ihlali” olduğuna dair emsal bir yargı kararının basına yansıdığı gün geldi.





Anayasa Mahkemesi, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Bianet'e ait 30 Ağustos 2006’daki "Sıcak iş ilişkileri değil taciz" başlıklı haberine verilen erişim engelini basın ve ifade özgürlüğüne aykırı buldu.





AYM’nin ‘özgürlük ihlali’ kararında özetle şöyle deniyor:





"Başvurunun bütün koşulları göz önünde tutulduğunda 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca çelişmeli bir yargılama olmaksızın süresiz olarak etki gösteren tedbir mahiyetinde internete erişimin engellenmesi kararı verilmesi için gösterilen gerekçeler ilgili ve yeterli kabul edilemez. Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve Anayasa’nın 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”