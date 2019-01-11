Samanyolu Haber /Gündem / Sendika: Eczanelerimize ilaç almaya gelenlerin beşte biri eli boş dönüyor /11 Ocak 2019 18:37

Sendika: Eczanelerimize ilaç almaya gelenlerin beşte biri eli boş dönüyor

Gece nöbetçi eczaneye giden her 100 hastadan 20'sinin ilaç yokluğundan geri döndüğüne dikkat çeken TEİS Başkanı Nurten Saydan, "Eczane poşetleri vatandaş sağlığı için ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

SHABER3.COM

Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS), eczanelerde ve piyasada ilaç bulunamadığına dikkat çekerek, meselenin hızla bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru gittiğini söyledi.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, "Eczane poşetleri vatandaş sağlığı için ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Evrensel'in haberine göre Saydan, gece nöbetçi eczaneye gelen her 100 hastadan 20'sinin ilaç yokluğundan geri döndüğünü belirtti.

Piyasada antibiyotik, tansiyon, ağrı kesici ve göz damlalarına kadar birçok ilacın bulunamadığına vurgu yapan Saydan, "Bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedeni ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 19 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmalarıdır. Gerek yıl sonu kotalarının dolmasından kaynaklı olarak, gerekse firmaların ilaç fiyatlarına yapılacak artışı beklemelerinden ötürü birçok ilaç piyasada bulunamamaktadır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sendika: Eczanelerimize ilaç almaya gelenlerin beşte biri... Sonraki Haber >>

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:25