Samanyolu Haber /Gündem / Sendika Başkanının vurulduğu anlar ile ilgili ilk görüntüler /15 Kasım 2018 16:43

Sendika Başkanının vurulduğu anlar ile ilgili ilk görüntüler

DİSK Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Sakarya Arifiye’deki Good Year fabrikasında öldürülmesine ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde işçi Sedat Uzunlar’ın, ifadesinde belirttiği gibi darp edildiği görüldü

Sendika Başkanının vurulduğu ile ilgili ilk görüntüler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada Lastik- İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın tabancayla vurularak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genel başkanı öldüren işçinin kalabalık tarafından darbedildiği anlar yer aldı.
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