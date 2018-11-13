Samanyolu Haber /Gündem / Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı öldü /13 Kasım 2018 13:11

Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı öldü

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan başkan kurtarılamadı..

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Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan Sakarya’nın Arifiye İlçesi’nde ziyarete gittiği fabrikada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 12:00 sularında Arifiye ilçesinde Good Year lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve fabrikada çalışan işçi S.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın fabrika içerisinde yaşanan bir yer değiştirmeden kaynaklı olduğu öğrenildi.

S.U. Karacan'ın beylik tabancasını alarak Karacan ve yanındakilere ateş etmeye başladı. Sakarya Şube Başkanvekili Mustafa Sipahi ve temsilci Osman Bayraktar hafif şekilde yaralanırken Karacan ağır şekilde yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Başına kurşun isabet eden, kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Karacan kurtarılamadı. Saldırgan S.U. gözaltına alınarak karakola götürüldü.


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