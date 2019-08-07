Samanyolu Haber /Dünya / Senatörler Washington Post'a konuştu: Türkiye yaptırımlarını engelleyen ne? /07 Ağustos 2019 13:26

Senatörler Washington Post'a konuştu: Türkiye yaptırımlarını engelleyen ne?

Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratların Rus yapımı hava savunma sistemi S-400 alımı sebebiyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı "elini zorlamakla" tehdit ettiği bildirildi.

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T24'te yer alan çeviri metnine göre The Washington Post'tan Karoun Demirjian'ın haberinde Kongre'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebi sürüyor ancak Trump ulusal güvenlik ekibi, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesini engellemeye çalışırken bu fikre direnç gösteriyor.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, başkanın bu konudaki yetkilerini kısıtlayacak bir yasanın geçirilebileceğini ifade etti. Rubio, "Bunu yapmak istemiyoruz çünkü başkanın esnekliğe sahip olmasını istiyoruz. Ancak bu durum istismar edilirse sanırım harekete geçmek zorunda kalacağız" dedi. 

WP'ye konuşan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen kademeli yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Shaheen, böylece Trump'ın Türkiye ile müzakere etme imkanının daha kısıtlı olsa da devam edeceğini dile getirdi. 

Derijian'ın aktardığına göre birçok Kongre üyesi Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarda "limit olması" gerektiğini düşünüyor. Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, "İlişkimizi S-400'lerin belirlemesine izin vermememiz gerek" dedi ve ekledi "Mümkünse yaptırım uygulamaktan kaçınmak istiyoruz".

ABD yasalarına göre Trump'ın Türkiye'ye 12 CAATSA yaptırımından 5'ini uygulamak üzere seçmesi gerekiyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden Robert Menendez, "Yasalara uymak istemeyen bir başkanı nasıl yasalara uymaya zorlayabilirsiniz?" diye sordu. 

Rubio, "Eğer Türkiye'nin bunu yapmasına sonuç yaşatmadan izin verirsek bir daha dünyadaki hangi ülke bizi dinler?" ifadelerini kullandı.
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