Samanyolu Haber /Ekonomi / Senaryo değişti, dolarda tarihi zirve gelebilir /02 Mart 2018 22:25

Senaryo değişti, dolarda tarihi zirve gelebilir

Rabobank, TL için senaryonun değiştiğini belirterek dolar/TL'nin tarihi zirve yapabileceğini ileri sürdü.

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Hollanda’nın önde gelen bankalarından Rabobank, Türkiye’den sermaye çıkışlarının hızlanması durumunda, doların ilk etapta tarihi zirve olan 3.98 seviyesini görebileceği öngörüsünde bulundu.

Raporda, Türkiye hisselerinin, gelişen piyasalar öncülüğünde gerçekleşen küresel ekonomideki eş zamanlı toparlanmadan yararlanmakta olduğu belirtilerek, BIST 100 endeksinin 2016 yılının sonundan bu yana yüzde 69.3’lük etkileyici bir ralli yaptığı bildirildi.

‘SERMAYE ÇIKIŞLARINA, DOLAR/TL ÇOK SERT TEPKİ VERECEK’

Bankanın 2017 başından bu yana savunduğu dolar/TL’de aşağı yönlü bir hareket eğilimi olduğu yönündeki görüşünde, ülkeye gelen sermaye akışlarının önemli bir unsur olduğu yinelendi, ancak Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin eylül ayında bozulmaya başlamasıyla bu senaryonun değiştiği kaydedildi.

Rabobank, Türkiye’den sermaye çıkışlarının hızlanması durumunun dolar/TL’nin buna çok sert tepki vereceğini yönünde görüş bildirdi. Bu noktada ilk izlenecek hedefin 14 Aralık’ta gelinen 3.8970 olacağı, bunun sonrasında da tüm zamanların rekoru olan 3.9826 seviyesinin izleneceği belirtildi.

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