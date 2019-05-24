Samanyolu Haber /Gündem / Senanur Özcerit Adliyeye'de: Mahkeme önünde tebessümle bekliyor /24 Mayıs 2019 15:15

Senanur Özcerit Adliyeye'de: Mahkeme önünde tebessümle bekliyor

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan ve cezaevinde kansere yakalanan, tahliye olduktan sonra 5 ay yaşayabilen Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit’in gözaltında tutulan kızı Senanur Özcerit bugün hâkim karşısına çıkıyor.

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Senanur’un ağabeyi Sinan Özcerit, kardeşinin mahkeme önünde bekleyen fotoğrafını Twitter’dan paylaşarak, “Alnı ak, başı dik, yüzü gülüyor. Çünkü suçsuz olduğunu biliyor.” ifadesini kullandı.

ANNE VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Bilgisayar mühendisi Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit’in eşi ev hanımı Esra Özcerit (42) ve kızı Sakarya Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Senanur Özcerit, 21 Mayıs’ta evlerinde gözaltına alındı. 

Anne Esra Özcerit serbest bırakılırken, 19 yaşındaki Senanur Özcerit 3 gündür gözaltında tutuluyordu.


AKRABALARI İLE KURDUĞU DİYALOG "ÖRGÜT" DELİLİ!

Kronos’un haberine göre, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencisi Sinan Özcerit (21), kardeşi Senanur’un bugün saat 09.00’da soruşturma dosyasındaki 15 kişi ile birlikte mahkemeye çıkarılacağını açıkladı. 

Gözaltına alınan 2 kişinin sağlık nedenlerinden dolayı adli kontrolle serbest bırakıldığını belirten Özcerit, avukatların verdiği bilgiye göre suçlamaların ‘örgüt üyeliği’, delillendirmelerin ise Senanur’un akrabaları, aile dostları ve arkadaşları ile kurduğu iletişim olduğunu vurguladı.

Fiziki takip ve telefon dinlemesiyle uzunca süre takip edilen Senanur’un arkadaşlık ve akrabalık bağlarından ve onlarla kurduğu iletişimden dolayı örgüt üyesi suçlamasıyla yargılanacağını bildirdi.

“ECZANE NERESİ, İLAÇ NE? BUNLAR NEYİN KODLARI?”

Özcerit, sorgulama ilgili olarak ise ilginç diyalogların yaşandığını aktarmıştı: “Kardeşim anneme mesaj atmış, ‘eczaneden ilacımı al’ diyor. Polisler sorgu esnasında mesajı gösterip soruyorlar ‘Eczane neresi, ilaç ne? Bunlar neyin kodları?’ Bunun adı paranoya değil, saçmalık. Çok büyük bir saçmalığın içindeyiz şu an.”

“ASGARİ VİCDAN VE İNSAF SINIRI ARIYORUZ”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek, “Serbest bırakın şu mazlum genç kızı. Babası Doç. Ahmet Turan Özcerit’e yapılan ağır ihlaller sonrası aileye de aynısı devam ettiriliyor. Hiç mi insaf yok? Hukukun olmadığını biliyoruz, asgari vicdan ve insafı arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ve dostlarının başlattığı #SenanuraÖzgürlük başlığı ile açılan sosyal medya kampanyası sürüyor. 

Senanur Özcerit’in özgürlüğü için bir de imza kampanyası başlatıldı.
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