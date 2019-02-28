Merkez Bankası'nda deprem: Sen misin Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret eden?

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ekonomik krize dair imada bulunulmasına dahi tahammül edemiyor. Kriz, yüksek borç veya enflasyon artışından bahseden bürokratlar anında kızağa çekiliyor.



Son görevden alma vakası paranın patronu Merkez Bankası’nda yaşandı. “Gelirimizden daha fazlasını harcayıp borçlanıyoruz.” diyen Merkez Bankası (TCMB) İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy, 19 Şubat’ta Eskişehir’de verdiği konferanstan sonra döndüğü Ankara’da ayağının tozunu silmeden görevden alındı.

SARAY’DAN GELEN TELEFON ÜZERİNE TALİMATI BAŞKAN VERDİ

Samanyoluhaber’in edindiği bilgiye göre Atasoy’a görevden alma kararı geçen hafta şifahen bildirilirken, resmi yazı 26 Şubat’ta tebliğ edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından birinin telefonda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’yı aradığı ve Atasoy’un sözlerinden rahatsızlık duyulduğunu bildirdi. Telefondan sonra küplere binen Çetinkaya’nın, Atasoy’u makam odasın çağırdığı ve görevden alındığını söylediği iddia ediliyor.

Çetinkaya’nın etrafına, “Banka dışına bu konuda bilgi sızdırılmayacak.” talimatı verdiği öğrenildi. Ancak gazetecilerin telefonlarına iletişim müdürlüğünden Atasoy’a bağlı memurların çıkması üzerine kulisler hareketlendi.

Atasoy’un yakın çevresine banka içinden birilerinin kendisini şikâyet ettiğini ve bu yüzden görevden alındığını söylediği belirtiliyor. Atasoy şimdilik TCMB’de müşavir kadrosunda pasif görevde tutulacak.

TCMB Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy'un (soldan 3'üncü) ekibi ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i (soldan 2'nci) ziyaret etmesi AKP'de rahatsızlığa yol açtı.



YILMAZ BÜYÜKERŞEN ZİYARETİ AKP’Yİ ÖFKELENDİRDİ



Bir başka iddiaya göre Atasoy, Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek AKP’de şimşekleri üzerine çekti. Ziyaret Atasoy’un Anadolu Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın tuzu biberi oldu.

Atasoy, ziyaret esnasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükerşen’e methiyeler dizmiş ve kendisine yeniden aday olarak gireceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde başarılar dilemişti.

Atasoy’a ziyarette TCMB Kurumsal İletişim Müdürü Canan Binal Yılmaz ile İletişim Planlama ve Yönetim Müdürü Emel Demirgören Şahin eşlik etmişti.





“GELİRİMİZDEN DAHA FAZLASINI BORÇLANIYORUZ” DEMİŞTİ

Atasoy, Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine Merkez Bankası’nın tarihçesi ve yapısı, fiyat istikrarının önemi ve enflasyonla mücadele konularında bilgi vermişti.





Atasoy konferansta, “Gelirimizden daha fazlasını harcayıp borçlanıyoruz. Ürettiğimizden daha fazlasını tüketiyoruz. Dövizdeki artışın sebebi de buydu. Borçlanarak harcama.” ifadelerini kullanmıştı.





Atasoy şöyle devam etmişti: “Ev sahibi kirayı artırıyor. İşçi maaşına zam istiyor. Kredi veren faizini yükseltiyor. Çünkü herkes kendisini enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Enflasyondan korunma çabası ve enflasyon beklentileri fiyat artışlarını sürekli hale getiriyor.”

ACI HAKİKATİ İTİRAF ETMİŞTİ: ÜRETTİĞİMİZDEN FAZLA TÜKETİYORUZ

“Türkiye'de yaşanılan enflasyonu şu an sizlere sorsam, herkes 'Döviz kuru arttı, ithal malların fiyatları yükseldi, maliyetler yükseldi, tüketim ürünlerinin fiyatları arttı. Bu yüzden enflasyon yüzde 20 oldu.' der.” ifadelerini kullanan Atasoy’a göre bütün bunların ötesinde kur artışında gelirden daha fazla harcama yapılması ve bunun için aşırı borçlanılması etkili oldu.

Atasoy, Türkiye ekonomisinin içler acısı halini, “Bir başka ifadeyle ürettiğimizden daha fazlasını tüketiyoruz.” sözleri ile özetlemişti.

BERAT ALBAYRAK’IN BÜROKRATI TÜİK’E GEÇTİ





Enflasyonun 2018 yılı ekim ayında 15 yılın rekorunu kırmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Başkan Yardımcısı Enver Taştı’nın görevine son verilmişti.

Taştı’nın yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enerji bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde yakın ekibinde yer alan Yinal Yağan getirilmişti. TÜİK’te ilk defa görev alan Yağan enflasyonu hesaplayan dairenin başına geçti. Konunun uzmanı Taştı ise TÜİK’te müşavir kadrosunda kızakta tutuluyor.

AKP hükümeti doğruyu söyleyen bürokratı anında görevden alıyor.



SAYIŞTAY'A RAPOR OPERASYONU





AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin “Bu raporlar Meclis’e gelirse duman oluruz.” dediği Sayıştay raporları hükümeti rahatsız edince Sayıştay’ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in görevine son verilmişti.



