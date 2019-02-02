Semra Kuytul: Eşime 'bize bunu yapanlar filancılardır dedirtmek istediler' reddetti

Semra Kuytul şunları söyledi:

''O dönemde kendisi de sohbetinde ifade etti ve bu sosyal medyada da çok yayıldı, konferansları engelleyenler filancılardır, bize bunları yapanlar onlardır derseniz önünüz açılır (sunucu F... mü derken kendisi kastının o olduğunu belirtiyor) gibi şeyler fısıldandı.'' ancak o bunu reddetti.





EMNİYET'İN ÖNÜNE GELİP 'SESSİZ KALSA' DEDİLER





Tutuklanmadan önce özellikle cemaate yönelik soykırıma varan tutuklama ve zulüm dönemine dikkat çeken Kuytul'un uyarıcı olarak konuşması AKP'yi rahatsız etmiş. Semra Kuytul o döneme ilişkin de yaşadıklarını anlattı:





''İlk gözaltına alındığında Emniyet'in önünde bekleyen bizlere 'sosyal medyada şunları yazsanız, kendisi bundan sonra sessiz kalsa olabilir mi' şeklinde yaklaşımlar oldu''

Kuytul, Alparslan Kuytul'un tutuklanma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.