Semih Terzi'nin mesajları değiştirilmiş!





27 yıllık askerlik hayatının 19 yılını Özel Kuvvetler'de geçiren 12. Tabur eski komutanı Binbaşı Fatih Şahin'in eşi sona gelen Özel Kuvvetler davasıyla ilgili bazı sorular yöneltti.





Bu sorulardan biri oldukça kritik. 15 Temmuz gecesi öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi'nin telefonundaki mesajlar 20 ve 29 Temmuz tarihlerinde müdahale edilerek değiştirilmiş. Ardından da pekçok kişi tutuklanmış.







Saygı Öztürk'ün köşesinden aktardığına göre Fatih Şahin'in eşinin soruları şöyle:





1- 12. Tabur neden 14 Temmuz 2017 günü acil bir şekilde Diyarbakır'a çekildi?







2- Genelkurmay'da yapılan toplantıda saat 16.00'dan itibaren bir gariplik olduğu sezilmesine rağmen komutanlar ÖKK karargâhına gitmek yerine neden düğüne gitti?





3- Tuğgeneral Semih Terzi'nin o gün Ankara'ya geleceği biliniyordu. Terzi'nin hareket ettiği saat olan 00.05'e kadar hiçbir personele, Semih Terzi'nin Diyarbakır'dan ayrılmasına engel olmaları, derdest etmeleri vb. yönde bir emir verilmedi, uçağa binmesine neden engel olunmadı?







4- “Diyarbakır'dan hareket etmeden önce Semih Terzi'nin hareketlerinden şüphelendim” diye ifade veren komutan, bu şüphesine rağmen saat 01.26'ya kadar neden kimseye haber vermedi ve ÖK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı aramadı?







5- Emniyet raporlarına göre Semih Terzi'nin telefon kayıtları ve mesaj içeriklerinde 20 ve 29 Temmuz tarihlerinde değişiklik yapılıyor. Bunun kimler tarafından yapıldığı ortaya çıkarılmalı. Bu haliyle delil diye sunulan Semih Terzi'nin mesajlaşmaları şaibeli mi?