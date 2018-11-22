Samanyolu Haber /Gündem / Şemdinli'deki mühimmat faciasına ilişkin rapor açıklandı /22 Kasım 2018 20:26

Şemdinli'deki mühimmat faciasına ilişkin rapor açıklandı

Yedi askerin hayatını kaybettiği Şemdinli’de üs bölgesindeki patlamayla ilgili hazırlanan raporda, ateşlenen topun arkasındaki parçanın kopmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Hakkâri'nin Şemdili ilçesine bağlı Süngütepe'deki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Mermi namluyu normal olarak terk etti ancak topun arkasında kama olarak adlandırılan parça olağandışı bir şekilde koptu" denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Hakkâri'deki üs bölgesindeki patlamaya ilişkin oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.
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