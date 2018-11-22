Şemdinli'deki mühimmat faciasına ilişkin rapor açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Hakkâri'nin Şemdili ilçesine bağlı Süngütepe'deki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Mermi namluyu normal olarak terk etti ancak topun arkasında kama olarak adlandırılan parça olağandışı bir şekilde koptu" denildi.





Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Hakkâri'deki üs bölgesindeki patlamaya ilişkin oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.





Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.