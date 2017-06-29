Selvi neden 2 gündür 'Başçalan' yazılar yazıyor? Hedef kim?

SELVİ’YE BAŞÇALAN HESABI EMNİYETTEN YÖNETİLDİ YAZDIRANLARIN GERÇEK HEDEFİ NE?





Abdülkadir Selvi, önceki gün köşesinde 2014’te paylaşım yapan “Başçalan” twitter hesabının Emniyet İstihbarat Dairesinden yayın yaptığını yazdı.







Selvi’ye göre, Superonline 17.04.2014’de BTK’ya, ‘bascalan’ hesabının aktif olduğu yer olarak 212.57.8.226. IP’yi; yani Emniyet İstihbarat dairesindeki bir kullanıcı adresini bildirdi. Selvi bugün konuyu genişletip Fuat Avni hesabına ve diğer bazı hesaplara getirdi.













Bir gazeteciyi (Said Sefa) somut bir delil olmadan aldığı istihbarat notuyla mahkum etme gayreti içinde. Başçalan hesabını yeniden gündem yapan bu haber ve köşe yazılarında pek çok şey eksik ve çarpıtılmış bilgiler içeriyor. Bu eksikliklerin tamamlanması ve gerçeklerin anlaşılması adına aşağıdaki soruların cevaplanması gerekiyor.





Twitter, kullanıcı IP’lerini hiçbir servis sağlayıcıyla paylaşmıyor. Hesabın hangi IP’yi kullandığını kimse bilemez. Superonline bu tespit nasıl yaptı?





Superonline bu iddiasını 17 Nisan 2014’te gönderdiyse, savcılıklar, AKP ve Selvi bu bilgiyi açıklamak için 3 yıl neden bekledi? Selvi bunun için 15 Temmuz bahanesine sığınıyor. Ancak yüzlerce polisin onlarca gazetecinin 15 Temmuz öncesi cadı avına maruz kaldığı düşünüldüğünde bu yorum yeni bir 15 temmuz darbe efsanesi üretmekten öteye gitmiyor.





Başçalan gibi çok gizli bilgiler paylaşan bir hesabı yönetenlerin, ‘üstelik başbakanla hesaplaştığı’ ileri sürülen kişilerce yönetilen bir hesabın bir devlet kurumunun resmi IP adresinden işlem yapması hayatın akışına ve akla uygun mu?





Artık çocukların bile kullandığı VPN gibi bir imkân varken, istihbaratçıların bir kamu kurumu IP’sinden böyle paylaşımlar yapmasına kim inanır?





Türk emniyetinde kriptolu telefon dinleme yeteneği yok .O telefonu dinleyen kimse adres şaşırtmak için hesabı EGM üzerinden açmış olmasın? Bu kadar basit bir istihbarat hamlesini emniyet ya da savcılık neden yıllarca çözememiş?





13 Mart 2014’te çıktığı televizyon kanalında 38 adet yolsuzluk kasetini biz yayınladık diyen Doğu Perinçek’e kimse soru soracak mı?





Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkeler, Türk devlet idarecilerini dinlediklerini açıklamıştı. Erdoğan da “büyük devletler dinleme yapar” diye o dönemde konuyu geçiştirmişti. Açık kaynaklardaki bu bilgilere rağmen başçalan ve benzeri hesapları cemaat düşmanlığı üzerinden psikolojik harple tanımlamak ve bir yere koymaya çalışmak hangi yeni oyunun parçasıdır?





Başçalan kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili Almanya, İngiltere ya da ABD’ye herhangi bir soru soruldu mu?





Ayrıca, Emniyet İstihbarat adresindeki Süperonline internetinin satın alıp faturasını ödeyen ve bu işleme imza eden sorumlularin isimleri kim?





Selvi yazısında f.. cü polislerin İstihbarat Başkanlığından Başçalan hesabını yönettiğini iddia ediyor ama bakalım gerçek öyle mi? Başçalan hesabı 2014 yılının Şubat ayında yayın yapmaya başlamış. O dönemde Emniyet İstihbaratı yöneten isim Engin Dinç’ti. 17/25 ten aylar önce, Mayıs 2013’te İstihbarat Başkanı olan Engin Dinç, göreve gelir gelmez tüm şube müdürlerini değiştirmişti.?





Neticede, Dinç aylar süren değişiklik sonucu, İstihbarattaki tüm müdür ve amirleri istihbarattan çıkarıp kendi kadrosunu oluşturdu. Yani Başçalan’ın yayın yaptığı Şubat 2014’te istihbaratı Engin Dinç ve onun atadığı müdürleri yönetiyordu. Selvi haberiyle Dinç’e mi işaret etmek istiyor?





Şu an Eskişehir Emniyet Müdürü olan Engin Dinç’in ismi yakın zamanda 1 kez daha örtülü şekilde gündeme geldi. Geçen hafta 15 Temmuz’un firari sanığı Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasında bazı polis şeflerinin suçlandığı soruşturma tartışıldı. Bu tartışmada Engin Dinç’in yakın çalışma ekibinden iki kritik isim öne çıktı. Bu isimler o dönemde İstihbarat Biriminde ve F.. ile mücadele eden R Şube Müdürlüğünde görevliydi. İşte Engin Dinç’in iki yakın çalışma arkadaşı, Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasından sorumlu tutuluyor ve bu isimler halen aktif görevdeler. Önce Adil Öksüz meselesiyle Dinç ve ekibinin sonra Başçalan hesabı üzerinden Dinç’in gündem yapılması tesadüf mü?

Hem Başçalan hem de 15 Temmuz’da oklar kendini gösteren Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç’i belli ki iyi günler beklemiyor ya da masum insanlara, dürüst devlet memurlarına ve emniyet görevlilerine yeni tuzaklar mı hazırlanıyor?

Bu sorular ve değerlendirmeler gösteriyor ki, iki gündür Başçalan ve Fuat Avni hesaplarına ilişkin yeni bir senaryo peşinde olanlar Selvi gibi münbit bir platformu bulmuşlar. 15 Temmuz kurgu darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CNNTürk’e canlı yayına bağlayan Hande Fırat ile buluşmanın mimarı da Selvi’ydi. Yıldönümüne yakın yeni kurgu peşindeler anlaşılan.





Kadir Bayer tr724