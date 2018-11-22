Samanyolu Haber /Gündem / Selanik'teki Türklerle ilgili DHA'dan yalan haber /22 Kasım 2018 00:22

Selanik'teki Türklerle ilgili DHA'dan yalan haber

Demirören Haber Ajansı (DHA) bugün Selanik'teki Türk vatandaşları ile ilgili yalan habere imza attı.

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Selanik’te yaşayan Türk mültecilerin aktardığına göre, DHA’nın bugün abonelerine servis ettiği haberde Yunanistan'da yaşamak zorunda bırakılan Türk mültecilerle ilgili neredeyse verilen tüm bilgiler yalan çıktı.

Haberde ‘Yunanistan, iltica talebinde bulunan kişilerin masraflarını karşılıyor, iltica için başvuranlardan kira, elektrik, su gibi hizmetlerin paraları alınmıyor.’ ifadeleri yalanlandı.

Yunanistan Devleti, hiç bir mültecinin masrafını karşılamıyor. herhangi bir maddi yardımda bulunmuyor.

Krizden çıkmaya çabalayan ve ekonomik verileri hiç de parlak olmayan Yunanistan’ın hali hazırda sığınmacılara maddi yardım yapmasının mümkün olmadığı belirtilirken havuz medyasının diğer organlarından Sabah da 23 Ağustos'taki haberinde Gülen cemaati mensuplarının Selanik’te ‘Oturum almadan şirket kurdukları, dükkan açma yetkileri olmadığı halde şehrin göbeğinde, en işlek caddelerde dükkânlar açmaya başladıkları’ yönünde bir geerçeği yansıtmayan bir haber yayınlamıştı.

YUNANİSTAN’DA ŞARTLAR NASIL? 

Yunanistan’da devlet, Türkler dahil hiçbir mülteci grubuna maddi yardım sağlamıyor. Tüm mülteciler, tıpkı Yunan vatandaşları gibi ev kiralıyor, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarını kendileri ödüyor.

Gökhan Demir / Atina
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