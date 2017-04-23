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Selanik'te Türk Konsolosluğu'na saldırı
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Selanik'te Türk Konsolosluğu'na saldırı
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23 Nisan 2017 13:10
Selanik'te Türk Konsolosluğu'na saldırı
Yunanistan'ın Selanik kentinde sabah saat 05.30'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na molotof atıldı.
SHABER3.COM
Konsolosluğa yaklaşan yüzleri kapalı küçük bir grup konsolosluktaki polislere molotof kokteyli attı. Fırlatılan iki molotoftan biri ateş aldı. Olayda yaralanan olmadı. (Hürriyet)
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