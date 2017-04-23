Samanyolu Haber /Gündem / Selanik'te Türk Konsolosluğu'na saldırı /23 Nisan 2017 13:10

Selanik'te Türk Konsolosluğu'na saldırı

Yunanistan'ın Selanik kentinde sabah saat 05.30'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na molotof atıldı.

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Konsolosluğa yaklaşan yüzleri kapalı küçük bir grup konsolosluktaki polislere molotof kokteyli attı. Fırlatılan iki molotoftan biri ateş aldı. Olayda yaralanan olmadı. (Hürriyet)
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