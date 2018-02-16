Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi /16 Şubat 2018 18:19

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakkında son dakika gelen haberlere göre 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamı kararı verildi.

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Mahkeme duruşmayı 11 Nisan 2018'e erteledi. Selahattin Demirtaş, dosyadaki ek klasörleri inceleyemediğini, mahkemeden bu dosyaları inceledikten sonra savunma yapmak için ek süre istedi.


Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın üçüncü gününde, iddianameye yönelik esas hakkındaki savunmasını tamamladı. Demirtaş, dosyadaki ek klasörleri inceleyemediği için mahkemeden bu dosyaları inceledikten sonra savunma yapmak için ek süre istedi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Daha sonra mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve sanığa isnat edilen suçlardan bazılarının katalog suçlardan bulunması gerekçesiyle tutukluluğun devamına hükmedilmesini talep etti.

DENİZ YÜCEL MESAJI

Savcının mütalaasından sonra savunma için Demirtaş ve avukatlarına söz verildi. Demirtaş, mütalaaya yönelik avukatlarının savunma yapacağını belirterek, “Deniz Yücel serbest bırakılmış hayırlı olsun” dedi.

Avukatların taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Nisan 2018’e erteledi.

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