Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş TRT’de propaganda konuşması yaptı /17 Haziran 2018 22:25

Selahattin Demirtaş TRT’de propaganda konuşması yaptı

HDP'li Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimleri için TRT'de konuşma yaptı.

SHABER3.COM

HDP’nin Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 20 ay sonra TRT Haber’de 24 Haziran seçimlerine yönelik propaganda konuşması yaptı. Demirtaş, tutuklu bulunmasına neden olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden korkmasını gösterek, “20 ay değil 20 yıl verseler bile boyun eğmeyeceğim” dedi.

Çekimleri Edirne Cezaevi’nde yapılan Demirtaş’ın konuşması 10 dakika sürdü.

Demirtaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bu seçim kampanyasından Edirne F Tipi’nden sesleniyorum. 20 ayı aşkın süredir hukuksuz şekilde tutuluyorum. Sadece 2 defa hakim karşısına çıkarıldım. Hakkımdaki suçlamaların tamamı sizlere yaptığım konuşmalardır. Tek neden Erdoğan’ın benden korkmasıdır.Derin bir karamsarlık var. Komşu komşudan korkar hale geldi. Tek adam rejiminde uğradığımız haksızlıklar için başvuracağımız bir yer kalmayacak. Boğulur gibi hissedeceksiniz. Bunca zulme rağmen dik duruşunuz yarının teminatıdır. Ülkemizi bu uçurumun kenarından kurtaracağız. Sandığa gidin oyunuzu kullanın ve sandıklarınıza sahip çıkın. Benim buradaki imkanlarım çok kısıtlı. Benim adıma inançla ve coşkuyla inanıyorum ki çalışma yapıyorsunuz. 20 ay değil 20 yıl verseler bile boyun eğmeyeceğim.”
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