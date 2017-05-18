Selahattin Demirtaş önemli bir açıklama yapmaya hazırlanıyor

İktidara yakın çevrelerde son dönemde HDP’nin de içinde yer alacağı yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği yorumları yapılırken, HDP içinde de Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın önemli bir açıklama yapmaya hazırlandığı dillendiriliyor. HDP’nin 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek kongrede ya da sonrasında açıklanacak ‘demokratikleşme ve barış planı’nının doğrudan Demirtaş tarafından hazırlandığı ve Demirtaş’ın bu kapsamda PKK’ya somut çağrılar yapacağı konuşuluyor. İktidara yakın çevrelerde, HDP’nin de içinde yer alacağı yeni bir sürecin başlayabileceği yönünde yorumlar yapılmaya başlanırken; HDP’de bu hafta sonu yapılacak kongrede daha önce kongrede açıklanacağı parti yönetimi tarafından duyurulan barış planının içeriğinin ne olacağı da önem kazandı. Aynı zamanda parti üyeliği düşürülen Yüksekdağ’ın yerine yeni eş genel başkanın seçileceği HDP kongresinden bir gün sonra ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan olacağı AKP olağanüstü kurultayında yapacağı konuşmanın da bu kapsamda önemli olabileceği ifade ediliyor. Kulislerde Demirtaş’ın barış planını hazırlamak amacıyla uzun süredir cezaevinde çalışma yürüttüğü, barış planıyla verilecek mesajın içeriğinde çok güçlü mesajların yer alacağı da kaydediliyor.





Demirtaş’ın barış planı kapsamında PKK’ya yönelik somut çağrılar yapacağı da parti içinde konuşulan konular arasında yer alıyor. Demirtaş’ın hazırlayacağı barış planı kapsamında HDP’nin yeni dönemdeki yol haritasını belirleyerek, politikalarını oluşturacağı ifade ediliyor. Öte yandan Yüksekdağ yerine belirlenecek eş genel başkanın kim olacağı konusunda parti içinde son ana kadar tartışmaların devam edeceği ifade ediliyor. HDP kaynakları, Yüksekdağ yerine gelecek eşbaşkanın büyük ihtimalle HDP’nin bileşenleri arasından belirleneceğini dile getiriyor. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun isminin konuşulmasına karşın, Kerestecioğlu’nun bu görevi istemediği, bunun üzerine bileşenler arasından Tülay Hatimoğulları’nın isminin öne çıktığı konuşuluyor.





‘Somut adamı gerekir’

Öte yandan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım; dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, “AKP kongresinde Kürt sorununun çözümüne yönelik mesajlar verileceği yönündeki kulislerin anımsatılması üzerine; “Saray ya da iktidar, başkanlığa giden yolda bir çözüm sürecine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ülkeye yazık ederler. Buna gerek yok. Bu ülkede kalıcı ve onurlu bir barışın sağlandığı günü görelim, o gün bizim siyasi hayatımızın son günü olsun. Akan kanın devam etmesini düşünemeyiz. Biz, çözüm iradesinden ayrılmadık. Biz halen Dolmabahçe mutabakatı noktasındayız. Bu soruyu çözüm sürecini terk edenlere sormak gerekir. Ama onları sadece kongrelerde niyet beyanlarında bulunurken değil, somut adımlar atarken görmek isteriz. Çözüm için her türlü rolü de üstleniriz” dedi.