Selahattin Demirtaş kalp spazmı geçirdi





HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen "Cumartesi günü Sayın Demirtaş cezaevinde kalp spazmı geçirmiştir. Eş Genel Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin kaygılarımız var. Demirtaş'ın daha önce de kalp rahatsızlığı geçirdiğine dair raporlar olmasına rağmen gerekli sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor. Demirtaş'ın muayenesinin uygun bir hastanede, tarafsız doktorların denetiminde yapılması için Tabipler Birliği'ne başvuracağız" ifadelerini kullandı.





Bilgen'in açıklamalarını HDP'nin resmi Twitter hesabı duyurdu:















