Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş’ın talebi reddedildi /05 Aralık 2016 19:08

Selahattin Demirtaş’ın talebi reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, tutuklu bulundukları Edirne Yüksek Güvenlikli F TipiCezaevi’nde HDP MilletvekiliAbdullah Zeydanile aynı koğuşta kalma talebi reddedildi.

Selahattin Demirtaş’ın talebi reddedildi


Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır’dan Edirne’ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Demirtaş’tan iki gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynı cezaevine getirilerek, tek kişilik koğuşa alındı. Demirtaş, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalmak istediğini bildirmişti. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, yaptığı değerlendirmede Demirtaş’ın bu talebini kabul etmedi. Demirtaş ile Zeydan’ın tek kişilik koğuşlarda kalmaya devam edeceği belirtildi.
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