Selahattin Demirtaş ifade veriyor : 3 AKP'li 1 HDP'liyi yargılıyor

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasın ikinci gününde Sincan Cezaevi Kampusu'ndaki Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.





Duruşma Selahattin Demirtaş'ın reddi hakim talebinin geri çevrilmesine ilişkin beyanlarıyla başladı.





Mahkeme heyetine seslenen Demirtaş, "Bir mahkeme bu şekilde davranamaz bize. AİHM kararını tanımıyorsanız bunu açıkça yazın; 'AİHM kararı bizi bağlamaz' deyin" dedi.





Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:





'TARAFLI DEĞİLİZ' KARARINI BİLE KENDİNİZ VERDİNİZ





"Hiç değilse siz taraf mısınız değil misiniz, buna siz karar vermeseydiniz, 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderseydiniz. "Biz taraflı değiliz" kararını bile siz verdiniz, bir üst mahkemeye göndermediniz. Aleni bir şekilde suç işliyorsunuz.





'GÖREVİNİZİ KÖTÜYE KULLANIYORSUNUZ'





Size verilmiş yargıçlık görevini beni, seçmenlerimi ve siyasi kimliğimi tasfiye etmek ve iktidar lehine güç oluşturmak için kullanıyorsunuz. İtirazlarımızı yok sayıyorsunuz. Görevinizi ve yetkinizi kötüye kullanıyorsunuz. Bizim aklımızla alay edemezsiniz. Ben bunu kabul etmem.





'SES KAYDI BANA AİT DEĞİL DİYORUM AMA KAYDI GETİRMİYORSUNUZ'





İlk duruşmadan beri ses kaydını istiyoruz, ara karar veriyorsunuz, 'ses kaydının çözümü dosyada olduğundan talebin reddine...' Ses benim değil diyorum, ses. Sese itirazım var diyorum, getirmiyorsunuz. Aklımızla alay ediyorsunuz.





'BENDEN DAHA SİYASETÇİ OLDUĞUNUZ BU KARARLA ORTAYA ÇIKTI'





AİHM kararını yok sayacaksanız şimdi bir ara karar ihdas edin, 'AİHM kararı bizi bağlamaz' deyin, bu mahkemede bir daha ne AİHM'den AİHS'den söz edeceğiz. Böyle, yokmuş gibi davranarak olmaz. Benden daha siyasetçi olduğunuz bu kararla ortaya çıktı. Bu duruşma salonunda siyaset yapanın siz olduğu, reddi hakim talebini reddetmenizle ortaya çıktı. En hukukçu da bizmişiz.





'AİHM KARARI BAĞLAMAYACAKSA NEDEN BAKANLIK ORADA İKİ SENE SAVUNMA YAPTI'





AİHM kararı bağlamayacak idiyse Adalet Bakanlığı neden iki senedir orada savunma yapıyordu? AİHM kararı buz gibi sizi bağlar. Bu karar için hukuk mücadelesi yürüttük, yok sayılmasını kabul etmiyoruz.





'ERDOĞAN'A BOYUN EĞSEM BURADA DEĞİL SARAYDA OLURDUM'





Ben, temsil ettiğim iradenin onurunu korumakla yükümlüyüm. Erdoğan'a boyun eğseydim hapiste değil Saray'da olurdum. Erdoğan'a boyun eğmediğim için buradayım, bu hukuksuzluğa asla boyun eğmem. Siz de bana boyun eğdiremezsiniz. Verdiğiniz kanun dışı ara kararlarla, bu yargılamayı Erdoğan'ın arzu ettiği şekilde sürdüremezsiniz.





'142 YIL MI İSTENİYOR, 141 YIL VERİRSENİZ HATIRIM KALIR'





Yargılamayı bitirin, bitirmeyin demiyorum bakın. 142 yıl mı isteniyor? 141 yıl verseniz hatırım kalır. Şakam yok, Allah'tan başka da kimseden korkum yok. Ama onurumu ezdirmem burada size.





'BİZİ AKP Mİ YARGILIYOR, YARGIÇLAR MI?'





Bize saygınlıkla yaklaşılacaksa mahkemeyi el üstünde tutarız. Ama saygısızlığı kabul etmeyiz. AKP mi yargılıyor bizi, yargıçlar mı? AİHM kararını yok saymak, AKP yaklaşımıdır.





Size fısıldanan neyse, buna göre davranamazsınız. Nasıl olur da 5 saat yapılan savunmaya 1 cümleyle ret kararı verirsiniz? Gerekçesiz karar nasıl yazıyorsunuz? Gerekçeli yazmanız lazım.





'SİZİ AKP'DE TOPLANTIDA MI YAKALAYALIM?'





AİHM kararı da geçerli bir neden değilse sizi AKP teşkilatında, toplantıda mı yakalamamız lazım? Bir hakimin siyasi davrandığını başka nasıl ispat edeceğiz? Bundan daha net ispatı nereden getirelim size?





'AİHM SİZİN SİYASETÇİ OLDUĞUNUZA KARAR VERDİ'





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını bozabiliyor, değil mi? Yani AYM'den üst bir mahkeme. Başka mahkeme yok ki. Sizin siyasetçi olduğunuza karar verdi. Siz, bu karar yokmuş gibi davranıyorsunuz.





AİHM kararını ciddiye aldığınıza dair bir şeyler yazsaydınız. Çok üzücü. Ben onurum kırılmış hissediyorum. Sadece, öyle usul falan değil. Mümkünse bugün bitirip gitmek, bir daha gelmemek isterdim.





'ŞU ANDA 3 AKP'Lİ BİR HDP'LİYİ YARGILIYOR'





Başından beri adil yargılama koşulları yok. Bunu biliyorum da, şu anda üç AKP'li, bir HDP'liyi yargılıyor. Hissiyatım budur. Samimiyetle söylüyorum. Bu da ağrıma gidiyor. Savunma yapma isteğim yok. Delillerim var, sunma isteğim yok.





'GİDERİM ÖMÜR BOYU YATARIM AMA BU HAKARETİ KABUL ETMEM'





Ne anlatayım size? Artık neyi ortaya koyalım ki, biz suçsuzuz diye? Rahatsız edici. Gerçekten de çok üzücü. İki yıldır yargılanıyorum, bir sürü ara karar verdiniz, dünkü ara kararınızı okudum, rahatsız oldum.





Dünkü ara kararınız büyük bir hakaret. Giderim yatarım ömür boyu, ama böyle bir hakareti kabul etmem. Bunun bugün düzeltilmesi lazım. AİHM 18. madde ihlalini tanıyıp tanımadığınızı tartışmanız lazım.





'KANUNLAR BİZİ BAĞLAMAZ DİYORSUNUZ'





AİHM'e meydan okuyorsunuz. Kanunlara meydan okuyorsunuz. 'Kanunlar bizi bağlamaz' diyorsunuz. Aliya İzzetbegoviç, 'Delilin olmadığı yerde ağır ceza istemenin kendisi delil haline gelir' demişti. Demirtaş'ı bırakacak haliniz yok. Millet diyecek 'E o zaman neden tuttunuz, neden yargıladınız?' Bunu bilecek kadar hukukçu ve siyasetçiyim."