Sektörün önemli oyuncusu olan şirket borcunu ödeyemediğini duyurdu

Şirket açıklamasında kriz için gerekçe olarak ekonomik gelişmelerin nakit akışını olumsuz etkilemesi gösterilirken bankalarla görüşmelere başlandığı ifade edildi.







Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret tarafından Mart ayında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 31.08.2018 vadeli bonolara yönelik ödeme yapılamama nedeninin yansıtıldığı KAP’a gönderilen duyuruda:







“08.03.2018 tarihinde ihracını gerçekleştirdiğimiz TRFDRND81811 ISIN kodlu 31.08.2018 vadeli iskontolu özel sektör bonomuzun itfası, yaşanan ekonomik gelişmelerin şirketimiz nakit akışında yarattığı olumsuzluklar nedeni ile vadesinde gerçekleştirilememiştir. Bankalarımız ile nakit akışımızın tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır. Yatırımcılarımıza konu ile ilgili ikinci bir açıklama en kısa sürede tarafımızdan yapılacaktır” açıklaması yapıldı.





PATRONA 300 BİN LİRA HUZUR HAKKI VERİLİYOR





Sektörün önemli oyuncularından olan Derindere Filo’da geçtiğimiz günlerde alınan bir karar dikkat çekmişti. Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre yönetim kurulu başkanı Özkan Derindere’ye aylık 300 bin liralık huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştı. Şirketten yapılan açıklamada ise, Özkan Derindere'nin kâr payı almadığı, kendisine 4 yıldır huzur hakkı ödendiği kaydedilmişti

