Samanyolu Haber /Ekonomi / Şeker fabrikasının tek talibi de ihaleye girmekten vazgeçti /23 Mart 2018 12:51

Şeker fabrikasının tek talibi de ihaleye girmekten vazgeçti

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde bilinen tek talip olan Çemaş Döküm, Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesine katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

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Şeker fabrikalarının özelleştirmesi tartışmaları sürerken, bilinen tek talip olan Çemaş da ihaleye katılmaktan vazgeçti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Bugün toplanan yönetim kurulumuz Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi sürecinde incelenen özelleştirme dokümanı, Kırşehir Şeker Fabrikası'nda yapılan tam gün bilgilendirme çalışması ve danışmanımız Finans İnvest'ten alınan bilgileri bir bütün halinde değerlendirmiş ve bahse konu ihaleye katılmama kararı almıştır" denildi.
Öte yandan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihi 4 Nisan 2018 olarak açıklanmıştı.
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