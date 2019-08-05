Samanyolu Haber /Gündem / Şeker fabrikaları satıldı yem sanayisi krize girdi /05 Ağustos 2019 09:30

Şeker fabrikaları satıldı yem sanayisi krize girdi

Kurban Bayramı öncesi hem üreticiyi, hem tüketiciyi yakından ilgilendiren rapor hazırlandı. Tarım Bakanı’nın masasındaki rapora göre yem fiyatlarındaki artış yüzde 117’yi buldu.

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Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli için hazırladığı raporda yem sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra  pancardan elde edilen melas yem fiyatında yüzde 117’lik bir artışın  yaşandığı tespitine yer verildi.

Raporda, şeker sanayisi yan ürünü olan melasın yem sanayisinde kullanılan alternatifi olmayan yem hammaddelerinden olduğu da hatırlatıldı.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, hazırladığı raporda, şeker fabrikalarının satışının ardından yem sektöründe yaşanan sıkıntıları tek tek ele aldı.

Tarım Bakanlığı’na gönderilen raporda, şeker üretiminden elde edilen melas yem fiyatında ciddi artışların yaşandığına dikkat çekildi. Hayvancılıkta melas yemin önemli girdilerin başında geldiği belirtilen raporda, yem sanayisinin yıllık 24 milyon ton üzerindeki karma yem üretimi için 2018 yılında 11,5 milyon ton yem hammaddesi ithal ettiği, döviz kurunda yaşanan artışla hayvancılıkla uğraşanların zor günler geçirdiğine dikkat çekildi. Söz konusu durum, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi konusunda yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.


 
YEM FİYATI YÜZDE 117 ARTTI
Raporda, şeker sanayisi yan ürünü olan melasın yem sanayisinde kullanılan alternatifi olmayan yem hammaddelerinden olduğuna dikkat çekildi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra melas yem fiyatlarında yüzde 117’lik bir artışın olduğu belirtilen raporda, söz konusu artışın gerek enflasyon gerekse döviz kurundaki artışların bir hayli üzerinde gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Şeker fabrikalarının satışının ardından yem fiyatları her geçen gün artıyor. Fabrikaların satışından yan sektörlerin etkilenmeyeceğine yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha tescillendi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli için hazırladığı raporda, şeker fabrikalarının satışının ardından yem fiyatlarında ciddi bir tırmanışın olduğuna dikkat çekti. Özellikle şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından pancardan elde edilen kaba yemin azalmasının yem sektörünü olumsuz etkilediği belirtilen raporda, pancardan elde edilen melas yem fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artışın yaşandığı belirtildi. 


 
HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, hazırladığı raporda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından yem sektöründe yaşanan sıkıntıları tek tek ele aldı. Tarım Bakanlığı’na gönderilen raporda, şeker üretiminden elde edilen melas yem fiyatında ciddi artışların yaşandığına dikkat çekildi. Hayvancılıkta melas yemin önemli girdilerin başında geldiği belirtilen raporda, yem sanayisinin yıllık 24 milyon ton üzerindeki karma yem üretimi için 2018 yılında 11,5 milyon ton yem hammaddesi ithal ettiği, döviz kurunda yaşanan artışla hayvancılıkla uğraşanların zor günler geçirdiğine dikkat çekildi. Söz konusu durum şeker fabrikalarının özelleştirmemesi konusunda yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

YEM FİYATI YÜZDE 117 ARTTI
Raporda, şeker sanayi yan ürünü olan melasın yem sanayiinde kullanılan alternatifi olmayan yem hammaddelerinden olduğuna dikkat çekildi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra melas yem fiyatlarında yüzde 117’lik bir artışın olduğu belirtilen raporda, söz konusu artışın gerek enflasyon gerekse döviz kurundaki artışların bir hayli üzerinde gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Melas fiyatındaki artışın diğer yem ürünlerde artış olduğu belirtilen raporda, söz konusu durumdan dolayı melas yem stokçuların ortaya çıktığına dikkat çekildi.

İTHALAT YOLU ÇÖZÜM DEĞİL
Melas içinde ithalat yolu arandığı ancak fiyatların içerideki fiyatlardan dolayı yurt dışında da arttığı belirtiliyor. Söz konusu nedenlerden dolayı melas yem ithalatının alternatif çözüm olmaktan çıktığının altı çizilen raporda, “Karma yem fiyat artışlarının önlenmesi ve stratejik bir sektör olan hayvancılığımızda sürdürülebilir üretimin sağlanması için melas fiyatlarının acilen düşürülmesi gerektiği kanaatindeyiz” denildi. Melas yemde yaşanan artışlar şeker fabrikaları özelleştirildiğinde “kimse mağdur olmayacak denilse de” özelleştirmenin boyutu her geçen daha da belirginleşiyor.
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