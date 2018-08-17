Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun yasal mirasçısı oldu

DNA raporunda "Elde edilen sonuçlar itibariyla, kemik ve dış örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu'nun, Zekai Mori için babalık indeksi 2.897.638.709.655,74 olarak hesaplandı. Kemik ve diş örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu'nun, yüzde 99,99 ihtimalle Zekai Mori'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi" dendi.

Raporun dava dosyasına girmesiyle birlikte, Sekai Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Böylece, Süleymanoğlu'ndan kalan miras 4 çocuğu arasında paylaşılacak.





Süleymanoğlu'ndan geriye 5 gayrimenkulün kaldığı belirtiliyor.





Değeri 2 milyon lirayı bulan gayrimenkullerin yanı sıra, Süleymanoğlu'nun, vefatından 4 ay kadar önce banka yolu ile kardeşine gönderdiği 2 milyon liranın da mirasa dahil edilebileceği kaydediliyor.