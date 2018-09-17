Samanyolu Haber /Gündem / SEKA, Japonya'ya bile kağıt ihraç ediyordu, şimdi tuvalette kullanacak kağıt bulamıyoruz' /17 Eylül 2018 08:18

SEKA, Japonya'ya bile kağıt ihraç ediyordu, şimdi tuvalette kullanacak kağıt bulamıyoruz'

AKP’nin özelleştirme ısrarı kamu kurumlarının elden çıkarılmasıyla sonuçlandı.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Haydar Akar, “8 ilde üretim tesisi bulunan SEKA Kağıt Fabrikası, Japonya'ya bile kağıt ihraç ediyordu" dedi. Akar, "SEKA satıldığı için gazete basacak, kitap yapacak, tuvalette kullanacak kağıt bulamıyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Akar, satılan kurumların parlak dönemlerinde ihracat yaptıklarını ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduklarını savundu.
“Şeker fabrikalarının da satılmasıyla birlikte Türkiye'de kamuya ait işletme sayısı 71'e kadar düştü" diyen Akar, sözlerine "Bu özelleştirmeleri öyle gözü kapalı ve kör bir anlayışla yaptılar ki bunun da son örneğini Türk Telekom'da gördük. Bir firma adeta Türkiye Cumhuriyeti'ni dolandırdı ve kaçtı" diye devam etti.

Akar, şunları kaydetti:

"8 ilde üretim tesisi bulunan SEKA Kağıt Fabrikası, Japonya'ya bile kağıt ihraç ediyordu. Böylesi büyük bir üretim alanını hiçe sayan AKP yüzünden bugün ülkede döviz kuru her geçen gün yükseliyor. Çok derin bir yarayı yara bandıyla kapatmaya çalışıyorlar ancak ekonomi kangren olmuş durumda. Bunun yanında özelleştirmeler nedeniyle parayla satın alınacak ürün bile bulunamıyor. Yine SEKA satıldığı için gazete basacak, kitap yapacak, tuvalette kullanacak kağıt bulamıyoruz."
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