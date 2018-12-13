Samanyolu Haber /Gündem / Şehrin üçte biri icralık! /13 Aralık 2018 00:41

Şehrin üçte biri icralık!

Samsun’un nüfusu 1 milyon 312 bin... 2018 yılında kentteki icra dosya sayısı ise 407 bin 861. Yani Samsun nüfusunun 3'te 1'i kadar icra dosyası kentte açılmış durumda.

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Samsun’daki icra dairelerinden edinilen bilgiye göre, 2017 yılında işlem gören 384 bin 760 icra dosyası bulunurken bu rakam 2018 Aralık ayı itibarıyla 407 bin 861’e yükseldi. 

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde 2018 yılında 147 bin 119 adet yeni dosya açıldığı belirtildi.

EN ÇOK GSM OPERATÖRLERİNE AİT İCRA DOSYASI VAR

İcra Dairelerinde 2018 yılının ilk ayında 10 bin yeni icra dosyası açıldı. Her gün 3 bin icra dosyasının işlem görmeye başladığını bildiren görevliler, en çok icra takibinin GSM operatörlerine ait telefon faturalarına olduğu kaydedildi. GSM operatörlerini elektrik faturaları, banka borçları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yol üstü otopark uygulaması olan Parktek izliyor.
Daireye her ay ortalama 100 adet Parktek icra dosyası açıldığı öğrenildi.
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