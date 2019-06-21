Şehrin bilgisayar sistemini ele geçiren hackerlar 600 bin dolar fidye istedi

ABD'li bir hacker grubu, 3 hafta önce Florida’da bir şehrin tüm kayıtlarını ele geçirip verileri şifreledi. Korsanlar ellerindeki belgeler karşılığında 65 Bitcoin (600 bin dolar = yaklaşık 3 milyar 486 bin TL) istedi.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre, şehir meclisi, oy birliğiyle hackerların 65 Bitcoin fidye talebini kabul etti.





Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ancak, Riviera Beach Şehir Meclisi olaya dahil olmaktan başka seçenekleri olmadığını düşünüyor.





Yerel haber kanalı WPEC’e göre, ödenecek para şehrin sigorta fonundan karşılanacak.





Korsanlar, e-posta aracılığıyla sisteme girdi





Riviera Beach’te hükümetin bilgisayar sistemine virüslü e-mail gönderen hackerlar, eylemlerini haziranın başında başlatmıştı.





Gönderilen e-postadaki linki açan hükümet çalışanı, hackerların bütün bir bilgisayar sistemine girmesine neden oldu.





Miami’nin 128 km. uzağında bulunan ve büyüyen bir liman kenti olan Riviera Beach’te olay sarsıcı bir etki oluşturdu.





Sistemin servis dışı kalmasıyla, yerel polis teşkilatı günlük yaklaşık 300 adet gelen acil durum aramalarını raporlamaya başlamak zorunda kaldı. İtfaiye teşkilatı da hackerların sistemi ele geçirmesinden bu yana bilgisayar sistemini uygun şekilde kullanamıyor.





Güvenlik sistemini geliştirmek gündeme geldi





Şehir meclisi, güvenlik sistemini yeni bilgisayarlar ve donanımla geliştirmek için önerilen 1 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyon TL) harcama için de oylama yaptı.





Meclisin pazartesi günü yaptığı özel toplantıda konuşan belediye başkanı, “Atılan adımların şehrin bilgisayar sistemini yeniden tam olarak çalışır hale getireceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.





ABD İç Güvenlik Bakanlığı, FBI ve ABD Gizli Servis’i olayı soruşturmaya devam ediyor.