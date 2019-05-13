Samanyolu Haber /Gündem / Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı! /13 Mayıs 2019 21:23

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dereye düşmesi sonucu suya kapılarak şehit düşen Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29), memleketi Kütahya'da son yolculuğa uğurlandı.

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Şehidin naaşı, Elazığ’daki askeri törenin ardından uçakla getirildiği Kütahya Hava Er Eğitim Tugayındaki askeri hava alanından alınarak, Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hesna Öztürk, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Karcık köyündeki mezarlığa defnedildi.Törene, şehidin babası, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Çatan köyü Kızılmescit mevkisinde dün yürütülen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş Operasyonu”nda intikal sırasında, Kızılmescit Deresi’nden geçerken suya kapılarak şehit düşmüştü.
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