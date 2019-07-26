Samanyolu Haber /Gündem / Şehit eşi adli kontrolle serbest /26 Temmuz 2019 11:09

Şehit eşi adli kontrolle serbest

Bursa'da evi polisler tarafından basılarak gözaltına alınan şehit eşi Sezen Ataş, Nevşehir'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.

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Şehit Üsteğmen Murat Ataş’ın eşi Sezen Ataş Bursa’da gözaltına alındıktan sonra nakledildiği Nevşehir’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sezen Ataş’ın kızkardeşi Gülbahar Göndüz gelişmeyi sosyal medyada duyurdu. 

Göndüz, “Ablamın sizlere çok selamı var. Sağ olsunlar evlerine misafir etmek isteyenler oldu. Kendisi Nevşehir otogarda yola çıkmak üzere bekliyor. Görmek isteyen olursa görüşebileceğini iletti. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Diğer masumların sevincini de yaşatsın Rabbim.” ifadelerini kullandı.

"ETKİNİZ ÇOK BÜYÜK OLDU, İYİ Kİ VARSINIZ!"

Gözaltı haberinin duyulmasından sonra tepkisini ortaya koyan herkese teşekkür eden Göndüz, “Hepinize çok teşekkür ederim. Etkiniz çok büyük oldu. Ömer Bey’e de (Gergerlioğlu) ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Arayarak ve buradaki desteklerini asla ihmal etmedi. Kendisinin vesilesiyle birçok kişiye ulaşabilmemizi sağladı. Rabbim böyle güzel yürekli insanları asla başımızdan eksik etmesin Sizler de iyi ki varsınız.” dedi.

HDP MİLLETVEKİLİ GERGERLİOĞLU: İNŞAALLAH DİĞERLERİ DE SERBEST BIRAKILIR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise haberi şu ifadelerle paylaştı: ”Nihayet..! Gözaltı çilesi çektirdiniz, ama hukuk ve vicdan kazandı. Sezen Ataş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nice bebekli anneleri taciz ettiler, inşaallah diğerleri de serbest kalır. Hele bu anneye kamu vicdanı isyan etmişti. Allah’a şükür, güzel haberi duyurayım.”

ŞEHİT EŞİNİN CENAZE MERASİMİNE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KATILMIŞTI

Sezen Aktaş’ın eşi Üsteğmen Murat Ataş, 2016’da Lice’de Askeri Üs Bölgesine gerçekleşen hain saldırıda şehit olmuştu. 

O esnada hamile olan ve doğum yapmasına bir ay kalan Sezen Ataş eşinin cenaze merasimine tekerlikli sandalye ile katılmıştı.
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