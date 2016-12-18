Samanyolu Haber /Gündem / Şehit Cenazesinde yürek burkan görüntü /18 Aralık 2016 17:48

Şehit Cenazesinde yürek burkan görüntü

Kayseri'de terörün kurbanı olan 20 yaşındaki Şehit asker Kenan Döngel'in Zonguldak’ın Ereğli'de düzenlenen cenaze töreninde ilginç bir hadise yaşandı. Şehidin annesi Şehime Döngel’in yazlık ayakkabı giydiği fark edildi. Eksi 2 dereceye düşen soğuk hava nedeniyle üşüyen Şehime Döngel’in ayakları havluyla sarıldı. Daha sonra yakındaki mağazadan alınan botlar şehidin annesine giydirildi.

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KAYSERİ’deki bombalı terör saldırısında şehit olan jandarma komando er 20 yaşındaki Kenan Döngel için Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi. Bu sırada şehidin annesi Şehime Döngel’in yazlık ayakkabı giydiği fark edildi. Eksi 2 dereceye düşen soğuk hava nedeniyle üşüyen Şehime Döngel’in ayakları havluyla sarıldı. Daha sonra yakındaki mağazadan alınan botlar şehidin annesine giydirildi.


6 aylık askerken şehit olan Kenan Döngel’in cenazesi, sabah Kışla Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin boru fabrikasında işçi olan babası 43 yaşındaki Özcan, annesi 41 yaşındaki Şehime, kardeşi 17 yaşındaki Mertcan Döngel ile diğer yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Ağabeyinin parkesi ve postallarını giyen Mertcan Döngel, güçlükle ayakta durdu. Tabutun başında nöbet tutan asker de gözyaşlarını tutamadı.

Evin önünde helallik alınması ardından şehidin cenazesi ilçe merkezindeki sahil bandına götürüldü. Şehidin annesi, babası ve kardeşi ile diğer yakınları burada da tabut başında gözyaşı döktü. Şehidin 4 yaşındaki küçük kardeşi Rivanur Döngel de bir yakınının kucağında ağabeyinin tabutu başına getirildi. Tabuta dokunan Rivanur, daha sonra alandan uzaklaştırıldı.





Bu sırada şehidin annesi Şehime Döngel’in yazlık ayakkabı giydiği fark edildi. Eksi 2 dereceye düşen soğuk hava nedeniyle üşüyen Şehime Döngel’in ayakları havluyla sarıldı. Daha sonra yakındaki mağazadan alınan botlar şehidin annesine giydirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Zonguldak Valisi Ali Kaban, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Kaymakam Nazım Madenoğlu ile yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Bakan Yılmaz, cenaze namazı öncesi şehidin ailesine başsağlığı diledi. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi.
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