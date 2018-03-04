Samanyolu Haber /Gündem / Şehit cenazesinde AKP ve MHP'lilerin neşesi herkesi şaşırttı... /04 Mart 2018 17:03

Şehit cenazesinde AKP ve MHP'lilerin neşesi herkesi şaşırttı...

Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel için memleketi Kastamonu'da düzenlenen Cenaze töreninde AKP Milletvekili Murat Demir ile MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı'nın gülüşmesi tepki çekti...

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Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/YPG'ye yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel için memleketi Kastamonu'da düzenlenen Cenaze töreninde AKP Milletvekili Murat Demir ile MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı'nın gülüşmesi dikkat çekti.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/YPG'ye yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel için önceki gün Kastamonu'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'i son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine katılan isimler arasında AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir ile MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı da yer aldı.

Demir ile Maşalacı'nın şehit cenazesinde gülüşmesi objektiflere yansıdı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Demir ile Maşalacı'nın gülüştükleri fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü:


Beylerin keyfine diyecek yok... Güya şehid cenazesindeler... Biri AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, diğeri MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı... "Cumhur İttifakı" dedikleri garabet, şehid cenazesinde işte bu halde

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