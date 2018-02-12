Samanyolu Haber /Gündem / Şehit asker daha defnedilmeden evine haciz gönderildi /12 Şubat 2018 10:41

Şehit asker daha defnedilmeden evine haciz gönderildi

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ilk asker olan Musa Özalkan'a 2009'da karıştığı bir trafik kazasının ardından mahkum olduğu 109.000 lira tazminat dolayısıyla haciz geldi.

SHABER3.COM

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 22 Ocak'ta çatışmada şehit olan Özalkan'a bundan bir gün sonra haciz geldi. 
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı.

Kaza yargıya taşındı ve Musa Özalkan'a 109.000 lira tazminat çıkarıldı. "50.000 lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18.838 lira ödeme yaptı.

Karşı tarafın avukatı E.G., 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti: 

“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av. E. G."
Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89.327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55.000 lira para topladı. 8 Şubat günü çifte ile buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Özalkan'ın maaşından kesilen 18.000 liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şehit asker daha defnedilmeden evine haciz gönderildi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:17:23