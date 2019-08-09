Şehit Analar Derneği Başkanı'ndan sert tepki

Öcalan’ın mesajının yayınlanmasına tepki gösteren Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, “Bunların amacı askerler için diyoruz ya ‘Fidan’ fidanları kurutmak. Bunlar zaten Öcalan’la anlaşmış” ifadelerini kullandı.







“Ne asker kaldı ne vatan ne de dikili bir ağaç bıraktılar” tepkisini dile getiren Akbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Şehit Aileleri derneğini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:





“Öcalan’la anlaşanlar şehit ailesi derneği kursa neye yarar. Biz nasıl güvenelim bunlara. Sizin tutulacak bir yanınız yok Türkiye’yi mahvettiniz. Siz Türkiye’yi düşünmüyorsunuz, PKK ile el ele vermişsiniz.Bana dava açmış. Bunların yaptığı suçtur, hatadır ama hesap veren yok. Çünkü yasa kalmadı, kanun kalmadı. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin koltuğunda oturuyorsun. Sen o koltukta oturmuşsun ama ona ‘deccal, sarhoş’ diyorsun. Biz kimi kime şikayet edeceğiz. Sen o koltukta oturmuş o bebek katilinin eteğini tutuyorsun.”“Terörle iş birliği yapıyorlar, mücadele ediyoruz diyorlar” ifadelerini kullanan Pakize Akbaba, sözlerine şöyle son verdi:“Ben de onlara dava açacağım. Gidiyorlar boş dağı taşı bombalıyorlar. Sen terörle iş birliği yapıyorsun, neyi etkisiz hale getiriyorsun. Nedir bu hukuksuzluk, adaletsizlik. Biz bu vatan için can verdik yetmez mi? Halen millet uyuyor, yazıklar olsun o millete, haram olsun…”