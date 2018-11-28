Şehir yağmura teslim oldu! Acil'i su bastı, caddeler kapandı









Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi’nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.





Gece özel bir hastanenin acil servis bölümünün sular altında kaldığı kentte, bazı bodrum katı evler de sular altında kaldı.







Aşırı yağmurun etkileri sabah saatlerinde etkisini ortaya çıkardı. Edirne’den Kırklareli ve Havsa ilçesine giden karayolu suyla kaplanması nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı. Bir süre trafiğe kapanan karayollarında ulaşım sabah saatlerinde güçlükle sağlandı. Ekipler, suyla kapanan karayollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.









