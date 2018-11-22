Samanyolu Haber /Gündem / Şehir başına tam 5 bin 555 müteahhit düşüyor /22 Kasım 2018 14:05

Şehir başına tam 5 bin 555 müteahhit düşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı’nda yaptığı açıklamada Kanal İstanbul çevresinde, 500 bin nüfusu içeren bir planlama yapıldığını kaydetti.

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Kurum, Türkiye'de 450 bin müteahhit olduğunu belirterek, bu sayı ile Türkiye'nin dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Bu sayı Türkiye'deki illere bölündüğünde her şehre 5 bin 555 müteahhit düşüyor. 

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Olası İstanbul depreminde, Allah göstermesin inşallah ama deprem bekleniyor. depremde can ve mal kayıpları yaşarız diyoruz. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de bizim dönüşmesi gereken acil 5 milyon binadan bahsediyoruz. Bunun için de bizim acilen bu dönüşümü yapmamız gerekiyor.

-İnşaat sektöründe ülke olarak 450 bin müteahhidimiz var. Dünya ikincisiyiz. Sektörümüz 250 tane doğrudan, dolaylı yönden ilgilendiriyor. Bunlardan birisi de akıllı bina teknolojileri...

-Kanal İstanbul çevresindeki 500 bin nüfusu içeren bir planlama yapılıyor. Örnek bir şehircilik anlayışıyla yapılacak. Tüm bu çerçevede bizim akıllı şehir projesini ülkemizi yayınlaştırmamız gerekiyor. Ki bu enerji bağımlılığından daha az zarar görelim.

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