Samanyolu Haber /Gündem / Şehidin babası: Ayıp olmasa güler, oynarım... /27 Haziran 2017 12:44

Şehidin babası: Ayıp olmasa güler, oynarım...

Hakkari'de görev yapan sözleşmeli er oğlunun şehadet haberini alan baba Alaaddin Küçük, "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim" diye konuştu.

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Hakkari’nin Şemdinli’de şehit olan sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük’ün acı haberi, memleketi Karaman’daki ailesine ulaştı. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Alaaddin Küçük, “Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim” diye konuştu.

Karaman Vali Vekili Kaya Çelik ve askeri yetkililer, sözleşmeli er Oğuzhan Küçük’ün şahadet haberini vermek için ailesinin besicilik yaptığı merkeze bağlı Zengen Köyü’ne gitti. Şehit Küçük’ün babası Alaaddin Küçük, köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çiftlikte yetkilileri karşısında görünce oğlunun şehit olduğunu anlayıp, heyetin konuşmasına fırsat vermeden üzerinin uygun olmadığını söyleyip değiştirmek için izin istedi. Günlük kıyafetlerini giyip tekrar dışarı çıkan baba Alaaddin Küçük, ‘Oğlumun nasıl şehit olduğunu öğrenmek istiyorum?’ diye sordu.

‘AYIP OLMASA GÜLER OYNARIM’

Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Yurdakul Türkmen’den oğlu Oğuzhan’ın nasıl şehit olduğunu öğrenen Alaaddin Küçük, “Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa şu an 3 el havaya ateş ederim’’ dedi.
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