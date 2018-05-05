Samanyolu Haber /Gündem / 'Şehidin anne babasından da mı utanmadınız?' /05 Mayıs 2018 14:08

'Şehidin anne babasından da mı utanmadınız?'

Yunanistan'da eşi vefat eden ve üç küçük çocuğu ile kalan Mehmet Ali Uludağ'ın acısı henüz tazeyken bu kez de ağabeyi gözaltına alındı

İşte Esma Uludağ'ın hikayesi

Yunanistan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden KHK mağduru Esma Uludağ'ın eşi Mehmet Ali Uludağ, eşi adına açtığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu kez dün gece 01.00'de evleri basılarak ağabeyinin gözaltı için götürüldüğünü duyurdu.

BİR AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞTU, DİĞERİ GÖZALTINDA

Bir ağabeyi 1996 yılında terörle mücadele sırasında şehit olan Uludağ'ın diğer kardeşi Mutlu Uludağ gözaltına alınırken Twitter mesajında ''hiçbir şeye saygınız yok, bari Şehidin annesi ve babasından da mı utanmadınız? Cenazemizi bile defnetmeden saldırdırmanızı gerektirecek ne yaptık biz?'' diye sordu.

Mehmet Ali Uludağ Twitter mesajında şunları yazdı:
''Acım daha fazla katlandı. İki tane abim var 1. 1996 yılında bu ülke için canını veren Şehit Veli Uludağ. Diğer abim Mutlu Uludağ'ı şimdi gözaltına almışlar. Gecenin 01.00 inde evine baskın yapıp ters kelepçe ile kelepçeleyerek bu saatte gözaltına alınmasına sebebi ne olabilir? Hiçbir şeye saygınız yok bari Şehidin annesi ve babasından da mı utanmadınız? Cenazemizi bile defnetmeden saldırdırmanızı gerektirecek ne yaptık biz?
Allah'ım bunların kalplerine merhamet ver, ıslah eyle, yapmış oldukları hataları bir an önce farkına varmalarını nasip et, eğer buna murad buyurmamışsan ne diyeyim, Sana havale ediyorum.


NAAŞI İZMİR'DE  DEFNEDİLDİ
Bu arada Merhume öğretmen Esma Uludağ'ın naaşı  Türkiye’de defnedildi.

Twitter üzerinden yayınlanan fotoğrafta Esma Uludağ’ın kabri paylaşıldı


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