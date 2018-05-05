'Şehidin anne babasından da mı utanmadınız?'

Yunanistan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden KHK mağduru Esma Uludağ'ın eşi Mehmet Ali Uludağ, eşi adına açtığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu kez dün gece 01.00'de evleri basılarak ağabeyinin gözaltı için götürüldüğünü duyurdu.





BİR AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞTU, DİĞERİ GÖZALTINDA





Bir ağabeyi 1996 yılında terörle mücadele sırasında şehit olan Uludağ'ın diğer kardeşi Mutlu Uludağ gözaltına alınırken Twitter mesajında ''hiçbir şeye saygınız yok, bari Şehidin annesi ve babasından da mı utanmadınız? Cenazemizi bile defnetmeden saldırdırmanızı gerektirecek ne yaptık biz?'' diye sordu.





Mehmet Ali Uludağ Twitter mesajında şunları yazdı:

Allah'ım bunların kalplerine merhamet ver, ıslah eyle, yapmış oldukları hataları bir an önce farkına varmalarını nasip et, eğer buna murad buyurmamışsan ne diyeyim, Sana havale ediyorum.







NAAŞI İZMİR'DE DEFNEDİLDİ

Bu arada Merhume öğretmen Esma Uludağ'ın naaşı Türkiye’de defnedildi.





Twitter üzerinden yayınlanan fotoğrafta Esma Uludağ’ın kabri paylaşıldı









