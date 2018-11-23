Seferleri kaldıran İDO'ya ağır ceza gündemde

İBB'nin talebini 1 ay içerisinde sefer programına aldığını bildirmediği taktirde taşıma hizmeti idareye devredilebilecekken, aksayan her sefer içinde iki katı ceza kesilebilecek.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. arasında yapılan sözleşmeye göre, ihaleyi alan Tepe-Afken Grubu'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferlerini 1 Aralık tarihinden itibaren iptal etmesi halinde ağır cezalar gelebilir.





İBB ile İDO arasındaki sözleşmenin 'Ruhsat hakkı verilen hattın işletilmesi'ne ilişkin maddesine göre, İDO 7 Temmuz 2010 tarihli UKOME kararı ile belirlenen hatlar için her yıl eylül ayı sonuna kadar, takip eden yıla ilişkin sefer tarifesini düzenleyerek idareye verip buna göre toplu taşıma yapmak zorunda.

Sözleşmeye göre İBB, bu programda belirlenen saatler dışında toplu taşıma ihtiyacı tespit ettiği zaman bunu İDO'ya bildirerek sefer tarifesine dahil edilmesini isteyebilecek.





AKSAYAN HER SEFER İÇİN GELİRİN 2 KATI CEZA





Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, sözleşmede yer alan ifadeler şöyle:





- İDO, İBB'nin talebini 1 ay içerisinde sefer programına aldığını bildirmediği taktirde 1 yıl içerisinde talep edilen seferlerdeki toplu taşıma hizmetini idare yerine getirebilir. Ruhsat hakkı sahibi, sefer tarifesinde bildirdiği şekilde toplu taşıma yapmak zorundadır. Toplu taşımanın mücbir sebepler dışında aksatılması halinde, ilgili hatta sefer yapan deniz vasıtasının araç ve/veya yolcu kapasitesi üzerinden hesaplanılarak brüt gelirinin iki katı oranında idare tarafından her sefer için ayrı ayrı para cezası uygulanır. Bu aksamanın bir ay içinde 4 ayrı gün, bir yıl içinde ise toplam 12 ayrı gün tekrarı halinde o yıl içinde uygulanan cezalar üç katı artırılarak uygulanır.





— Bu halde İBB ayrıca, aksatılmanın yapıldığı hatta para cezası uygulamaya devam edebileceği gibi, İDO bu hattan 2 yıl süre ile men ederek bu süre içinde toplu taşımayı kendisi yerine getirebilir.





— İhale üzerine kalan istekli, şartname ve sözleşme koşullarına uymadığı ya da bu koşulları ihlal ettiği takdirde, sözleşmenin idare tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre feshedileceğini ve teminatın Belediye hesabına gelir kaydedileceğini, bu hususta gerekli tüm işlemlerin yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılır.