Seferberlik emriyle ne amaçlanıyor?

Geçtiğimiz yüzyılın konvansiyonel savaşlarında yer alan seferberlik ve topyekün savaş gibi kavramlar unutulmaya yüz tutsa da Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında 'vatandaşlar hazır olsun' tarzı söylemlerde bulunması ilginç bulunuyor. Büyük bir ordusu bulunan ve teknik olarak herhangi bir devletle savaş halinde olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin seferberlik çıkarmasına gerek bulunmuyor. Ancak Erdoğan'ın tarif ettiği şekilde Afrin operasyonunun savaşa dönüşmesi durumunda küçük bir ihtimal olsa da bu seçenek gündeme gelebilir.





Seferberlik emri (sefer görev emri) 41 yaşına dek erkeklerin zorunlu askerlik yaptıkları halde savaş durumunda tekrar askere çağrılması anlamına geliyor. Sefer görev emrinin gelip gelmediği e-devletten sorgulanabiliyor. Sorgulama yüzünden zaten dün e-devlet sitesi yine çöktü. Sefer görev emri olanların seferberlik durumunda orada yazan askeri birliğe teslim olması gerekiyor. Çağrıya uymayanlar yakalanıp birliklere teslim ediliyor. Sadece kişiler değil araçlar ve iş makineleri de sefer görev emrine dahil edilebiliyor. Araçların ruhsatlarında eğer o araç için emir varsa bu açıkça görülebiliyor.



